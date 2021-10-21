Вводят локдаун на девять дней

Дни с 30 октября по 7 ноября в Севастополе, как и по всей стране, объявлены нерабочими с усиленными противоковидными мерами.

Об этом на заседании правительства города объявил губернатор Михаил Развожаев.

— Нужно, чтобы люди максимально посидели дома, сбить волну и скорость распространения, — заявил губернатор, предложив членам своего правительства вносить предложения.

В ответ замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что с 30 октября по 7 ноября в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи, обслуживаться вызовы на дом. Продолжат работать все пункты вакцинации, включая мобильные. 1, 2 и 3 ноября поликлиники будут работать в обычном режиме, в остальные дни — только в режиме экстренной помощи.

По словам замгубернатора Игоря Михеева, в детских садах организуют дежурные группы, по примеру прошлого года. В них можно определить детей, родители которых задействованы на службе. До конца недели обещали определиться, в каких садах эти дежурные группы будут работать.

По учреждениям культуры и спорта предложено временно отменить намеченные спектакли и кинопоказы и перенести их на другое время. Это касается и запланированных спортивных мероприятий. Общепит должен в эти дни работать «на вынос». В прежнем режиме продолжат работать только продуктовые магазины.

Всё перечисленное будет происходить при сохранении заработной платы сотрудникам. Коммерческим предприятиям также рекомендуется это сделать.

После 7 ноября жизнь должна вернуться к прежнему режиму, установленному в указе о ковидных ограничениях губернатора города.