Вся страна будет отдыхать с 30 октября по 7 ноября

Указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года подписан Президентом РФ.

В документе говорится, что «в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации» установлены с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Руководители субъектов страны, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

Органы публичной власти и организациям необходимо определить численность служащих и работников, обеспечивающих в эти нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.

Правительству и руководителям субъектов РФ необходимо предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии и установления нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года.