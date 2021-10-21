Водители подрались за место на парковке

Словесный конфликт на одной из городских парковок между жителями Севастополя перерос в рукоприкладство, а закончился возбуждением уголовного дела.

Мужчины не поделили парковочное место. Между ними завязалась словесная перепалка, а потом 40-летний местный житель нанес несколько ударов своему 39-летнему конкуренту.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение и сообщил о происшествии в полицию.

Второй участник конфликта был задержан участковыми уполномоченными полиции по Ленинскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.