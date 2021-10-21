В селе Родное снова вырубили можжевельники

В районе села Родное, предположительно на земельном участке сельскохозяйственного назначения, неизвестными лицами уничтожены зеленые насаждения, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя.

В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное правонарушение.

По предварительному данным, уничтожено более 100 экземпляров можжевельника колючего и высокого. По данному факту Севприроднадзором возбуждено и проводится административное расследование.

Напомним, что весной прошлого года в окрестностях того же села незаконно вырубили целую можжевеловую рощу (668 деревьев) на площади в четыре гектара. Владелец участка собирался использовать его под сельскохозяйственное производство.

По оценке Севприроднадзора, ущерб составил 35 миллионов рублей. За незаконную рубку лесных насаждений было заведено уголовное дело. Возместить ущерб до сих пор не удалось в связи с объявлением ответчиком процедуры банкротства.