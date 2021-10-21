По отсутствию отопления отрабатывают 163 заявки

Он в очередной раз подтвердил, что все 141 котельная исправно подают теплоноситель в 2620 жилых домов.

Проблемными остаются 163 дома, где, по словам директора горхоза, завоздушены системы и просто необходимо стравить воздух.

По его информации, управляющие компании совместно с домовыми комитетами и нанятыми бригадами проводят работу. Однако и тут есть препятствия — часть жильцов работают и попасть в квартиры можно только вечером.

Е.Горлов также сообщил, что по трем телефонным номерам, а также в специально созданном чате можно сообщить о конкретной проблеме с отоплением. Все сообщения прочитываются и незамедлительно передаются в исполнение управляющим компаниям либо ресурсоснабжающим организациям. Исполнение заявок — от двух до 6 часов, в зависимости от сложности.

— У нас был один тяжелый случай на Тимирязева,16. Там произошел залив, и мы будем проводить служебное расследование в отношении предприятия, которое допустило это: проверим акты, которые были подписаны о проведении промывки и опрессовки. Для того, чтобы впредь не было таких вопиющих случаев, — отчитался глава горхоза.

Он же пообещал, что телефон горячей линии и чата в WhatsApp будет работать весь отопительный период.

Е.Горлов подтвердил факт проводимой перед началом отопительного сезона опрессовки и промывки отопительных приборов во всех многоквартирных жилых домах.

— Есть обязательства управляющих компаний, помимо этого, провести соответствующую работу с населением по всем индивидуальным радиаторам и в некоторых случаях рекомендовать жильцам провести их замену. Запорная арматура, которая приобретается за счет содержания мест общего пользования, управляющими компаниями должна быть выполнена, — прокомментировал чиновник, обратившись к жителям с призывом требовать от управляющих компаний отчета перед домовыми комитетами и собственниками квартир о сделанном по подготовке к отопительному сезону.

Горхоз, по его заверению, проведет документальную проверку.