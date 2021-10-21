Культурные кластеры нужно строить одновременно с благоустройством территории

«Работа идет нелегко, но стройка движется. Чем больше вырисовываются в реальности эти новые объекты, тем все более убедительно становится их важность и польза для людей и развития регионов», — написал М.Хуснуллин в своем Инстагаме.

Он обратил внимание присутствующих на совещании, «чтобы при подготовке к сдаче первых объектов комплексов одновременно проводилось и благоустройство прилегающих территорий».

Культурно-образовательные комплексы в Калининграде и Севастополе, а также во Владивостоке и Кемерово, строятся по поручению Президента России. Их четырех — Калининградский — первый на сдачу. Первые его объекты должны быть сданы уже в этом году.

В Севастополе объекты культурного кластера (оперный театр, хореографическая академия, музейный комплекс, художественная галерея и служебное жилье для их персонала) строят на мысе Хрустальный, на териториях двух бывших военных заводов.