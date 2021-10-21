Число кабинетов в детской стоматологической поликлинике увеличили вдвое

Вместо прежних пяти лечебных кабинетов в детской стоматологической поликлинике на ул.Ленина, 22, теперь работают девять, не считая филиалов и школьных стоматологических кабинетов.

Таков результат проведенной в медучреждении реорганизации.

— Мы убрали отсюда все административные кабинеты. И все помещения задействовали максимально для оказания детской стоматологической помощи. То есть все кабинеты стали врачебными, с расчетом, что в каждом лечат только одного маленького пациента, — сообщил главный врач детской стоматологической поликлиники Вячеслав Никольский.

По его словам, такие изменения позволили создать максимально комфортные условия для детей и врачей, улучшить условия, доступность и качество оказания бесплатной стоматологической помощи.

Он также рассказал, что для размещения административных служб использовали дополнительные помещения, которые имеются в распоряжении городской стоматологической службы. При этом штат врачей увеличили на восемь единиц, а ежедневный прием увеличился до 300 пациентов и более. Прежде эта цифра была вдвое меньше.

Рассказывая о перспективах дальнейшего развития государственной детской стоматологии, В.Никольский сообщил о закупке 28 новых стоматологических установок, которые в ближайшее время будут поставлены из Мадрида.

— Установки называются Fedesa и будут распределены по всем филиалам. Если сравнивать их с автомобилями, то это аппаратура класса «Мерседес», и она прибудет к нам в самое ближайшее время, — пояснил В.Никольский.

Он также отметил, что стоматологическая служба города в настоящее время не испытывает дефицита специалистов.

— Зарплаты у нас достаточные, специалисты к нам хотят устроиться. У нас даже есть конкурс, но мы рассматриваем только лучшие кандидатуры и готовы под них создавать рабочие места, — заметил главврач.