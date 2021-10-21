Без сенсаций: в Балаклаве избрали главу

На то, чтобы собрать первое заседание вновь избранного Совета Балаклавского муниципального округа Севастополя, потребовалось больше месяца.

Напомним, по итогам выборов, состоявшихся 19 сентября 2021 года, в Совет Балаклавского муниципального округа Севастополя третьего созыва было избрано 15 депутатов. Из них — 14 единороссов и один коммунист.

И вот в среду, 20 октября, в ходе тайного голосования на пост председателя Совета Балаклавского муниципального округа был переизбран Евгений Бабошкин. У единственного конкурента — коммуниста Сергея Курочкина избраться просто не было шансов.

Заместителем Е.Бабошкина, действующим на постоянной основе, избрали Людмилу Борденюк.

Таким образом, после выборов все прежние главы муниципальных округов Севастополя остались при своих должностях: главы советов одновременно являются и главами муниципальных администраций.