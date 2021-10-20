Владимир Путин одобрил предложение о нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. Об этом сообщает агентство ТАСС.

— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — заявил он на совещании с членами правительства.

Президент также призвал власти регионов оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.