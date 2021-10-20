В Севастополе сменился глава МЧС

Прежний руководитель — генерал-майор Дмитрий Козлов назначен начальником Главного управления МЧС по Пензенской области.

"Временно исполнять обязанности начальника главного управления МЧС России по Севастополю будет полковник внутренней службы Алексей Большов", — сообщила пресс-служба ведомства.

Такие кадровые изменения обусловлены Указом Президента Российской Федерации №571 от 4 октября 2021 года.

Напомним, что Д.Козлов руководил севастопольским чрезвычайным ведомством в течение двух последних лет. В Севастополь он был назначен из Пензы и дослужился здесь от полковника до генерал-майора внутренней службы.