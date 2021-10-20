В детской стоматологии теперь делают панорамные рентгеновские снимки

Об этом 20 октября рассказал главный врач городской детской стоматологической поликлиники Вячеслав Никольский.

Новый рентген-аппарат не только закуплен, смонтирован, но уже работает.

Как пояснил В.Никольский, аппарат позволяет выполнять панорамные снимки зубов, что делает лечение более направленным.

Новый рентген работает в цифровом режиме, без использования пленки и лучевой нагрузки на маленького пациента, но дает возможность увидеть всю картину в полости рта, скрытую от человеческих глаз.

— Панорамный снимок позволяет увидеть молочные и постоянные зубы, а также зачатки зубов, которые есть в челюсти ребенка, наблюдать их развитие, увидеть строение костной ткани и суставов, — сообщил главврач.

Прежде детские стоматологи ограничивались визуальным осмотром и анализом модели.

— Новый рентген-аппарат — первый в городской государственной стоматологической службе и самый первый в детской стоматологии, — не без гордости рассказал В.Никольский. Он также сообщил, что стоимость аппарата составляет более миллиона рублей, но для пациентов поликлиники снимки выполняются бесплатно.

Для работы на аппарате специально обучили специалистов, что позволяет теперь получать достаточно информативные качественные снимки.

Рентген-аппарат разместили в двух комнатах одного кабинета: в одной — монитор, на который выводится цифровой снимок, во второй — собственно аппарат.

То, как он работает журналистам продемонстрировал сам главврач, с оговоркой, что для маленьких пациентов прибор абсолютно безвреден, а показатель рентгеновского излучения незначительно превышает фоновый.

— Глядя на такой снимок, мы можем полностью оценить состояние зубов, включая те, что на ходятся на зачаточном этапе — перспективы их прорезывания: будут ли они ровными или необходимо предпринять корректирующие действия, с учетом состояния костной ткани и суставов. Исходя из полученной информации, врач составляет правильный план лечения, если это лечение требуется, — пояснил В.Никольский, водя ручкой по монитору.

Для большей наглядности юному пациенту Тимуру провели с помощью рентген-аппарата панорамную диагностику зубов.

Мальчик с интересом наблюдал за действиями рентген-лаборанта Анастасии Благой, а по окончании диагностической процедуры даже попросил о повторном сеансе — дескать, не все успел рассмотреть.