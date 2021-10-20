У Минстроя Крыма новый руководитель

Новым министром строительства и архитектуры Крыма после отставки и ареста прежнего назначен Карлен Петросян.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым министра строительства и архитектуры республики Крым», — говорится в указе главы Республики Крым.

Ранее К.Петросян занимал пост первого замминистра.

Министерство осталось без руководителя в сентябре 2021 года, когда глава республики Сергей Аксенов подписал указы об отставке по собственному желанию министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова и вице-премьера Евгения Кабанова.

Храмов и Кабанов сейчас находятся под домашним арестом как обвиняемые по делу о хищении более 57 млн рублей при строительстве водовода.

37-летний К.Петросян занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры Крыма с февраля 2019 года. Ранее он служил на различных должностях, связанных со строительством, в структурах Минобороны РФ. С 2016 года занимал различные должности в бюджетных учреждениях Севастополя.