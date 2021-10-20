Севприроднадзор проводит охотнадзорные рейды

Специалисты Севприроднадзора совместно с сотрудниками Росгвардии в прошедшие выходные, 16 и 17 октября, провели надзорные мероприятия по выявлению нарушений в сфере охоты на территории города.

Рейды проводились в горно-лесной местности в разное время суток.

Напомним, что в апреле текущего года власти Севастополя вернули все леса в собственность города. До внесения изменений в федеральное законодательство и утверждения регионального документа по регулированию охоты, охотиться в лесах города полностью запрещено. В связи с этим с 19 октября 2021 года прошлогодний приказ Севприроднадзора об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в угодьях Севастополя признан утратившим силу.

Рейды по выявлению браконьеров в лесах города планируется проводить на регулярной основе, сообщает пресс-служба Севприроднадзора.