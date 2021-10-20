Научат оперу любить

Речь идет о цикле лекций и концертов в рамках деятельности Севастопольского государственного театра оперы и балета, здание для которого только строится на мысе Хрустальном.

Организаторы обещают «погрузить зрителей в историю музыка и научат понимать оперу».

Организаторы концертов планируют охватить просветительством весь период истории оперного искусства — от античности до современности.

По словам заместителя директора Севастопольского театра народного артиста России Андрея Уварова, сотрудники театра предварительно провели опросы населения Севастополя и Крыма и выяснили, что многие жители полуострова искренне любят оперное искусство, но признаются, что не до конца понимают его.

Отсюда и возникла идея проведения курса популярных лекций.

Вести опервые вечера будет преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, выпускница Женевской национальной консерватории, лауреат международного конкурса и молодежной премии «Триумф», органистка, клавесинистка и пианистка Анастасия Черток.

Она убеждена, что, прослушав курс лекций-концертов, жители города и его гости смогут «подноценно участвовать в культурном диалоге, который ведет театр».

Курс рассчитан на 10 месяцев, по одной лекции в месяц. В концертной части примут участие лауреаты международных конкурсов, солисты Московского академического театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.

Первая лекции-концерт состоится 23 октября в 18.30. Из-за отсутствия пока собственной сцены, культурно образовывать горожан будут в здании Севастопольского драмтеатра им.А.В.Луначарского.