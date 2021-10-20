Людей старше 65 лет обязали сидеть дома

С 25 октября жители Крыма старше 65 лет должны самоизолироваться до особого распоряжения.

Ранее пожилым жителям полуострова было рекомендовано не покидать жилища из-за пандемии. Для обеспечения этого с 11 октября для них даже был отменен льготный проезд в общественном транспорте.

Но 20 октября глава Республики Крым внес изменения в свое распоряжение, ужесточив ограничительные требования.

«С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», — говорится в документе.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, а также медицинские и социальные работники, лица, привлеченные к проведению Всероссийской переписи населения. При этом данные лица должны иметь сертификат (или QR-код) о прохождении вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании covid-19.

20 октября в Крыму выявили 612 новых ковидных больных, обновив суточный максимум.

Всего же с начала пандемии выявлено порядка 90 тысяч заразившихся, выздоровели более 74 тысяч человек, умерли более 2,8 тысяч.