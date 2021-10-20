Батарея Жерве станет недоступна для севастопольцев

В настоящее время площадь вокруг бывшего здания школы-интерната по ул.Горпищенко, 2, огорожена высоким строительным забором, за которым за 700 миллионов рублей ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» строит филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ. Завершить строительство планируют к июлю 2022 года.

Согласно техническому заданию, все здания бывшего интерната, за исключением административного, построенного в 60-х годах прошлого века, будут снесены, а на их месте поднимутся новые корпуса. Старое здание, декорированное вензелями, барельефами и колоннами, отреставрируют. Мемориальную стену реставрировать не будут

— Будет проводиться полная реставрация старого административного здания, начинку заменят, но визуально здание будет выглядеть как и прежде, — рассказал представитель Главного военно-строительного управления №4 Министерства обороны Алексей Трубачев.

По его словам, заменят крышу, перекрытия, все инженерные сети. Барельефы, которые есть на здании, сохранят. Перед демонтажем они были просканированы, а поскольку барельефы выполнены из того же материала, что и фасад, есть возможность их аккуратно демонтировать. Они будут воссозданы в полном объеме и в первозданном виде.

На вопрос «Севастопольской газеты» о дальнейшей судьбе оборонительной стенки и самой батареи Жерве, планах на их реставрацию и перспективах дальнейшей доступности этих исторических объектов для севастопольцев А.Трубачев порекомендовал обратиться в департамент образования, в чьем ведении после строительства окажется кадетский корпус.

— Этот вопрос лучше задать департаменту образования. Я как производитель работ могу сказать, что объект культурного наследия — оборонительная стена и батарея Жерве на данный момент полностью укрыты щитами, и в радиусе четырех метров любое движение строительной техники запрещено, работы там проводятся только вручную, — доложил представитель главного военно-строительного управления. Он же объяснил, что в рамках строительства кадетского корпуса реставрация объекта культурного наследия не предусмотрена.

По словам А.Трубачева, согласно планам правительства города, реставрацию в дальнейшем выполнит специализированная компания, имеющая лицензию на производство соответствующих работ.

Единый ансамбль

Напомним, что уникальный мемориальный комплекс, воссоздающий оборонительную линию периода первой обороны города, был построен к 1905 году, когда отмечался 50-летний юбилей этого знакового события. Это был единый непрерывный комплекс мемориальных объектов, опоясывающих исторический центр Севастополя по контурам фортификационных сооружений. В первую очередь — это Малахов курган, Камчатский люнет, Первый, Второй, Третий, Четвертый бастионы, здание Панорамы, Памятник затопленным кораблям, памятный знак в честь плавучего моста на месте Николаевской батареи, большой мемориальный некрополь защитников Севастополя периода Крымской войны 1853-1856 гг.

Роль и значение связующих тематических звеньев в этом ансамбле выполняли мемориальные бордюры — стенки или мемориальные обозначения батарей, редутов, люнетов. Сегодня они разрушены, заросли травой и о них практически забыли. Но именно эти горизонтали делали весь мемориальный комплекс ансамблем.

Справка

Бой 6 (18) июня 1855 года

* * *

«Французское командование направило громадные силы, около 13500 человек, в том числе лучшие батальоны зуавов, против Малахова кургана. Прежде всего необходимо было овладеть бастионом Корнилова — это решало дело непосредственно, потому что с этим бастионом весь Малахов курган оказывался в руках неприятеля. Вторым пунктом была батарея Жерве. Взяв ее, французы могли рассчитывать обойти разом и Малахов курган, и 3-й бастион с тыла.

Генерал Юферов, командовавший в этот день на Корниловском бастионе, встретил французские колонны страшным картечным огнем, так что одно за другим два нападения были отражены с огромным уроном для неприятеля. Тогда с удвоенной силой неприятель повел штурм против батареи Жерве. Полтавский полк, очень сильно уже поредевший, защищал батарею и подступ к ней с фронта и прямо в лоб бил ружейным огнем. В то же время справа в штурмующих палили батареи Малахова кургана, а слева — бастион №3 и выдвинутая несколько вперед от этого бастиона сильная батарея полковника Будищева.

И все-таки зуавы, по бесчисленным трупам, давя своих падавших раненых, ворвались в батарею Жерве и отчасти перекололи, отчасти отбросили ее защитников. Вслед за зуавами в прорыв на батарею Жерве и за батарею бросились французские линейные войска.

Полковник Гарнье, заняв батарею, ворвался далее со своим отрядом на Корабельную сторону, предместье Севастополя, отделяющее западную отлогость Малахова кургана от Южной бухты. Часть изб и домиков этой стороны была уже давно в полуразрушенном состоянии, а часть уцелела. Прорвавшиеся французы засели в этих домиках и поражали убийственным огнем русских, отброшенных от потерянной батареи Жерве.

Гарнье сейчас же послал одного за другим трех гонцов к генералу Отмару с требованием немедленной присылки подкреплений; в противном случае, писал он в записке, «я буду раздавлен скоро». Все три унтер-офицера, которых он послал в качестве гонцов, были перебиты. Гарнье послал четвертого, тот добрался до генерала, но слишком поздно: батарея Жерве была взята русскими обратно».

Академик Е.В.Тарле

* * *

«Занятие неприятелем передовых укреплений дало им большое преимущество перед нами, и каждую минуту надо было ожидать общего штурма Севастополя. Чуть свет 5 июня союзники открыли четвертое бомбардирование. После суточного обстреливания они решили штурмовать Севастополь, для чего предназначили 50 тысяч человек.

Едва начало рассветать, как густые колонны французов бросились на 1-й и 2-й бастионы, а потом и на Малахов курган. Англичане же полезли на 3-й бастион.

Но не пришла еще последняя минута Севастополя, и всюду враг был отбит с огромным уроном полками Суздальским, Селенгинским, Якутским, Брянским и другими.

Однако дело, начатое так блестяще, едва не погибло благодаря тому, что французы, отбитые повсюду, захватили прилегающую к Малахову кургану батарею Жерве. Но в эту минуту прискакал на батарею Жерве любимец солдат и матросов Степан Александрович Хрулев.

— Стой, ребята, — закричал он отступающим полтавцам. Дивизия идет к вам на помощь!

Радостно встрепенулись изнемогавшие солдаты при оклике любимого начальника и повернули против врага. Однако вблизи не только обещанной Хрулевым дивизии, да и вообще-то войск не было. К счастью, Хрулев вдали увидал 5-ю (ныне 7-ю) роту Севского полка, возвращавшуюся с работ. В ней было всего 138 человек, под командой штабс-капитана Островского. Вот что, вместо дивизии, было в руках Хрулева!

Севцы шли с лопатами в руках и с ружьями за спиною.

— Ребята, бросай лопаты! — крикнул им Хрулев.

— Благодетели мои, в штыки, за мною, — произнес он, обращаясь к севцам и бросаясь вперед.

Как один кинулись севцы за своим любимым генералом и без выстрела пошли в штыки. Мигом батарея Жерве перешла в наши руки, и бой был восстановлен.

Штабс-капитан Островский пал героем, работая саблей во главе своей роты, которая в этот день заслужила себе бессмертную славу, но в которой после приступа из 138 человек налицо осталось только 33 человека. Было только семь часов утра, когда штурм был отбит на всех пунктах. Союзники отошли назад, потерявши свыше 10 тысяч человек. Да и нам не дешево досталось это двухдневное бомбардирование: из строя за два дня выбыло до пяти с половиной тысячи человек».

Военный историк, генерал А.М.Зайончковский