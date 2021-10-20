Разработали программу развития земельных и имущественных отношений

Департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) разработал госпрограмму «Развитие земельных и имущественных отношений в Севастополе».

Основной задачей программы является повышение эффективности использования имущества и земельных ресурсов, находящихся на территории города. Программа разбита на три подпрограммы: «Развитие имущественных отношений»;«Развитие земельных отношений»; «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Севастополе». Все три должны быть реализованы в течение 2022-2030 годов.

В документе подчеркивается, что от эффективности управления зависят результаты финансово-экономической деятельности госпредприятий, количество и качество оказываемых госучреждениями услуг, вовлечение в коммерческий оборот объектов нежилого фонда и земельных ресурсов. По всем этим направлениям существуют нерешенные проблемы.

Арендная плата за землю, как источник дохода

Важной частью поступлений в бюджет являются доходы от использования земельных участков, а именно: арендная плата за землю.

Учитывая системное сокращение объема государственной собственности и переход ее в разряд частного капитала, на первый план выходит задача обеспечения эффективного использования имущества, его сохранности и целевого использования.

Таким образом, важнейшими задачами эффективного управления должно стать формирование привлекательных земельных участков под инвестиционные площадки; вовлечение в экономический оборот фактических землепользователей, предоставление бесплатно в собственность земельных участков отдельным категориям граждан, обеспечение поступлений в бюджет средств от использования городских земель, а также от их реализации на торгах.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 31 декабря 2020 года на праве хозяйственного ведения 27 предприятиям города передано порядка 13 тысяч зданий, около 300 нежилых помещений, 72 воздушных и морских судна, 27 жилых помещений, на праве оперативного управления 257 учреждениям — 6 тысяч зданий, 397 нежилых помещений, 21 воздушное и морское судно, 100 жилых помещений. По договорам безвозмездного пользования из имущественной казны передано 225 объектов недвижимого имущества, в том числе федеральным органам исполнительной власти — 151, религиозным организациям — 7 объектов недвижимого имущества, для организации строительства объектов театрально-образовательного и музейного комплекса в Севастополе — территория военного городка №35.

При этом анализ результатов проведенной в 2017-2020 годах работы выявил отсутствие полной технической инвентаризации и паспортизации объектов имущества, а также сведений об объектах капстроительства и о земельных участках, частичное отсутствие правоустанавливающих документов и технической документации на имущество, недостаточную ответственность и мотивацию всех участников процесса управления госсобственностью города; неудовлетворительное техническое состояние имущества.

Посчитать и учесть

Результаты, которые разработчики ожидают от реализации программы, — 100% выполнение плановых показателей по доходам в городской бюджет от использования и приватизации государственной собственности, постановку на кадастровый учет не менее 150 объектов госсобственности, 424 земельных участка, проведение комплексных кадастровых работ в отношении не менее 34 тысяч объектов недвижимости.

Планируется произвести оценку стоимости не менее 500 объектов движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, для передачи их в аренду, отчуждение и многое другое.

Программу планируется реализовать за счет средств федерального и городского бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2022–2030 годах составит 1,29 млрд рублей. Выполнение первой подпрограммы оценивается в 0,88 млрд рублей; второй — 0,41 млрд рублей.

Финансирование третьей — не предусмотрено.