Всех нужно привить до 20 ноября

В Севастополе все работники торговли, сферы услуг, образования и транспорта должны привиться от коронавируса.

Постановление о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Севастополя, подписанное врио Главного государственного санитарного врача города Дмитрием Крутиковым, опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе говорится, что анализ заболеваемости по новой коронавирусной инфекции за последние четыре недели показывает: ситуация остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем составляют 21-24%. Причем рост заболеваемости поддерживается преимущественно работоспособным населением.

Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения.

Поэтому с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Севастополя вводится обязательная вакцинация следующих категорий (групп) граждан: лиц, работающих <...> в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.), транспорта общего пользования, в том числе такси, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов.

Также постановление распространяется на сотрудников почтовых отделений и клиентских отделов банков, других финансовых организаций, многофункциональных центров, а также работников сферы ЖКХ и энергетики. Кроме того, прививку обязаны будут сделать и те, кто задействован в работе театров, кинотеатров, выставок и других развлекательных мероприятий.

До 20 ноября работодатели Севастополя должны вакцинировать первым компонентом не менее 80% своего коллектива, до 25 декабря — вторым компонентом, говорится в документе.

До 5 ноября работодатели должны предоставить в медучреждения города списки сотрудников, подлежащих вакцинации.

Отдельным пунктом в постановлении прописано, что руководители предприятий, учреждений и индивидуальные предприниматели несут ответственность за исполнение требований по вакцинации своих сотрудников.

О прививочной кампании

В Севастополе на утро 19 октября сделали прививку от коронавируса 153813 человек. Второй этап вакцинации прошли 139541 житель региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года.