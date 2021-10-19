В Севастополе открыли музей криминалистики

67 лет назад, в 1954 году, указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность прокурора-криминалиста. Об этой эпохе и последующем развитии криминалистического подразделения говорят экспонаты музея. Каждая деталь — страница, которая хранит историю событий, уголовных дел и людей, отдававших себя служению Закону.

Офицеры Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю на протяжении нескольких лет по крупицам собирали экспонаты. Посильную помощь оказывали коллеги — сотрудники экспертно-криминалистического центра УВД Севастополя и МВД Республики Крым, городского бюро судебно-медицинских экспертиз, лаборатории судебных экспертиз. И, конечно же, сами офицеры ведомства принесли в музей дорогие сердцу памятные вещи из профессионального прошлого, которые бережно хранились в кабинетах и дома. Это различного рода фото- и видеотехника, начиная с 50-х годов 20 века, источники криминалистического света и ночного видения, наборы для выявления следов, образцы фотопленок и фототаблиц, оружие. Рядом — современная криминалистическая техника, как наглядный пример того, насколько далеко шагнула современная криминалистика.

Первыми посетителями экспозиции стали кадеты Следственного комитета России. Для них, будущих следователей, это стало живым уроком по истории следствия и криминалистики.

Музей криминалистики станет еще одной образовательной площадкой, помимо криминалистических полигонов, для обучения воспитанников кадетских классов и молодых следователей. А сотрудники управления криминалистики продолжат работу по его пополнению уникальными экспонатами.