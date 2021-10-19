В медучреждении Симферополя на пациентку обрушилась часть потолка

Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводит проверку по факту обрушения части потолка на женщину с инвалидностью в кожно-венерологическом диспансере Симферополя.

Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району города Симферополя 18 октября начали процессуальную проверку по факту распространенной в социальных сетях информации о падении в медучреждении Симферополя части потолка на женщину с инвалидностью. Как сообщается, женщина проходит лечение в данном медучреждении.

Руководство отдела выехало на место с целью устаносить степень причиненного вреда гражданке, а также условия содержания пациентов.

— По результатам проверок будут приняты законные обоснованные процессуальные решения, — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 17 октября следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей о смерти жителя Байдарской долины в результате несвоевременного прибытия бригады скорой помощи.