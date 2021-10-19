В Крыму ввели обязательную вакцинацию от ковид по некоторым отраслям

Межрегиональное управление Роспотребнадзора постановило ввести обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников ряда сфер в Крыму. Об этом сообщается агентство ТАСС.

В числе таких отраслей — туризм, общепит, общественный транспорт и такси, курьерская доставка, сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.

Также в списке — работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых, мастер-классов, театров, кинотеатров, концертных залов. Предписано привиться государственным и муниципальным служащим, работникам надзорных органов.

В постановлении уточняется, что решение принято на основании анализа заболеваемости за последние четыре недели. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на уровне 20 — 25%.

— На текущий период уровень заболеваемости поддерживается преимущественно работоспособным населением, — сообщается в соответствующем постановлении.

Уточняется также, что удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет 50-61%.

Работодателям предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников первым компонентом вакцины к 15 ноября, вторым — к 20 декабря.

До 1 ноября они должны предоставить в медицинские организации по территориальной принадлежности списки сотрудников, подлежащих иммунизации и обеспечить контроль за ходом иммунизации против новой коронавирусной инфекции в еженедельном режиме. Сообщается, что постановление не распространяется на работников, имеющих медицинский отвод.

По состоянию на утро 19 октября в Республике Крым выявлено 604 новых случаев заболевания ковидом, 17 человек умерли.