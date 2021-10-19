Утверждена концепция развития яхтенного туризма в РФ до 2030 года

Правительство страны утвердило «Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года», подготовленную Федеральным агентством по туризму.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Концепция определяет цели и приоритетные направления яхтенного туризма в России с учетом экономических, географических, инфраструктурных и законодательных особенностей нашей страны, а также мирового опыта в этой сфере», — пояснили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

Концепция предполагает создание в России разветвленной сети современных марин, которые станут не просто причалами для яхт, а многофункциональными круглогодичными туристическими комплексами с гостиницами, конгресс-центрами, спа-комплексами, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами.

Расширение инфраструктуры яхтинга создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию прибрежного пассажирского судоходства, событийного туризма, спорта и активного отдыха. Также предлагается создать условия для привлечения в Россию увлекающихся яхтингом иностранных туристов. Планируется запуск новых образовательных программ в сфере яхтенного туризма, что позволит повысить уровень сервиса в этой сфере.

По данным Ростуризма, в России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в Республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях, в Республике Крым.

Потенциал яхтенного туризма

Как отметили в Ростуризме, яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отдохнуть от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства. При этом в Ростуризме считают, что в России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, яхтенный туризм пока не развит в достаточной степени.

В ведомстве полагают, что реальный спрос в этом секторе значительно превосходит предложение. Не хватает как инфраструктуры, так и кадров.

«Принятие концепции — важное решение для активизации развития яхтенного туризма в России. Это очень перспективное направление, которое можно развивать в любом регионе нашей страны. На основе концепции будет создана дорожная карта — конкретный план действий и мероприятий. Планируется обновить меры государственной поддержки яхтенного туризма, включая программы для малого и среднего бизнеса, и скорректировать госпрограммы, касающиеся этого вида туризма», — уточнила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее мнению, реализация предложенных в концепции мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников. «Все это должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь в нее новые кадры и создать новые современные локации для путешествий», — заключила З.Догузова.