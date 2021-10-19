Тепло дали не всем

Жильцам МКД, в чьих квартирах 18 октября не потеплели батареи, предлагают проявить терпение и дождаться, когда залатают наружные сети теплоснабжения.

Несмотря на полные коммунального оптимизма доклады руководителя департамента городского хозяйства Евгения Горлова о полном запуске отопительной системы к обозначенному сроку, далеко не у всех севастопольцев потеплело в квартирах.

Разумеется, информация о том, что все 141 котельная запущены в работу, озвученная руководителем 18 октября, не может не греть морально.

Однако последующий пост, выложенный все тем же руководителем в соцсети, получился заметно скромнее — запущенными оказались не 141, а 82 котельные, которые, по уверениям главы горхоза, подают тепло в 2593 многоквартирных дома (МКД).

Отсутствие тепла в отдельных МКД Е.Горлов привычно объяснил нерадивостью жильцов — мол, не развоздушивают внутридомовые сети, не следят за состоянием своих батарей и вообще зловредно препятствуют тому, чтобы тепло пришло в их дома.

Без аварий на внутридомовых сетях тоже не обошлось, но, по заверениям Е.Горлова, тепловики героически принялись их устранять, установив срок — до 20.00 19-20 октября.

Он также сообщил о приостановке подачи отопления в связи с аварийными ситуациями на наружных сетях, являющихся зоной ответственности ГУПС «Севтеплоэнерго». Таких домов, по его сведениям, семь, и справиться с ситуациями тепловики должны были до 20.00 18 октября.

Однако обещанный дедлайн прошел, а тепло в квартирах сотен севастопольцев пока так и не появилось.

Как сообщили читатели «Севастопольской газеты», попытки пожаловаться на отсутствие тепла в квартирах по озвученным накануне Е.Горловым телефонам особым успехом не увенчались — все номера, включая 15-63, оказались тотально заняты и, в лучшем случае, бесстрастным голосом автомата предлагают перезвонить позднее или оставить сообщение.

Короткими гудками в телефоне отозвалась и диспетчерская служба в Управляющей компании «Центр».

Оставалось разве что приехать в УК и там разузнать о перспективах начала отопительного сезона в конкретном доме.

— Сегодня к вечеру должны сделать. Там еще роют. Все дома перекрыты, начиная с угла по Гамарника и далее, до Коммунистической, 15. Вот это все закрыто. Так что терпеть! — успокоили в УК «Центр».

Заодно инженер УК рассказал, что аналогичная ситуация сложилась и по улице Гоголя — там закрыты 67 домов.

— Трасса была готова, но она старая, и ее приходится латать — дыра за дырой. Все, как обычно, — констатировал специалист.

Правда, не объяснив, если такое происходит каждый год, почему инспекцию и ремонт «узких» мест сетей теплоснабжения нельзя проводить заранее. Столь же ритмично, сколь рассылаются платежки потребителям.

Справка

При прорыве трубы отопления в квартире следует незамедлительно обращаться в службу «1563», на «горячую линию» ГУПС «Севтеплоэнерго» по номеру: 8 (800) 777-00-19 или в чат WhatsApp по телефону: +7 (978) 570-73-85.