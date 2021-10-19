Пункт пропуска «Чаплинка» закрыли

Украинская сторона прекращает работу контрольного пункта пропуска (КПП) «Чаплинка» (с российской стороны это пункт «Перекоп») на въезде в Крым.

ТАСС дает эту информацию со ссылкой на пресс-службу Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

— Сегодня, 19.10.2021 года, с 00.00, пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» прекращается», — говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в «Фейсбуке».

Уточняется, что решение о прекращении работы КПП «Чаплинка» принято в соответствии с распоряжением Херсонской областной администрации от 8 октября 2021 года.

Пересечь границу с Крымом можно через пункты пропуска «Каланчак» (с российской стороны «Армянск») и «Чонгар» (с российской стороны «Джанкой»), они продолжают работу в штатном режиме.