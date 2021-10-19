Патрульный корабль «Сергей Котов» пополнит Новороссийскую военно-морскую базу ЧФ

Четвертый из серии патрульных кораблей проекта 22160 «Сергей Котов» поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в конце текущего года.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В настоящее время на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям (ЗХИ), экипаж приступает к выполнению программы испытаний.

В ходе выполнения плана ЗХИ на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

ЗХИ проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.