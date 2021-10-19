Пассажир украл спасжилет, чтобы отомстить авиакомпании

Прилетевший из Санкт-Петербурга в Крым мужчина не сумел вынести за территорию аэропорта прихваченный в самолете аварийно-спасательный жилет.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от представителя компании перевозчика, что с борта лайнера сообщением Санкт-Петербург – Симферополь пропал спасательный жилет.

Оперативные сотрудники в течение нескольких минут установили подозреваемого и задержали на входе в аэровокзальный комплекс 63-летнего, ранее несудимого, жителя Санкт-Петербурга. Мужчина прилетел в Крым с семьей на отдых.

При досмотре спасательный жилет обнаружили в личных вещах мужчины. Задержанный пояснил сотрудникам транспортной полиции, что кражу совершил в отместку авиакомпании, которая задержала вылет самолета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ст.158 УК РФ «Кража», сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.