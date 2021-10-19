Местный проект закона «О гаражной амнистии» завис в ДИЗО

В комитет по градостроительству и земельным отношениям заксобрания Севастополя обратился гражданин с просьбой дать разъяснения по поводу разработки регионального проекта закона, касающегося гаражной амнистии.

Закон, позволяющий узаконить гаражи, начал действовать в России с 1 сентября 2021 года. Но для Севастополя нужно принять городской закон, учитывающий местные особенности.

— В начале сентября мы получили проект регионального закона из департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Он был рассмотрен на заседании, и по решению комитета в ДИЗО было направлено письмо, содержащее рекомендации по доработке проекта закона и предложение провести рабочие совещания на базе нашего комитета с участием разработчиков законопроекта, представителей правового управления правительства и юридического управления аппарата Законодательного собрания. Однако ответов до сих пор получено не было, — пояснил руководитель земельного комитета заксобрания Вячеслав Горелов.

Члены комитета приняли решение подготовить ответ заявителю, сообщив, что региональный законопроект, который устанавливает особенности применения федерального закона на территории Севастополя, на данный момент в севастопольский парламент не внесен.

Кроме того, обращение гражданина будет направлено в ДИЗО с просьбой проинформировать комитет о результатах рассмотрения письма, направленного в департамент ранее с учётом решения комитета от 15 сентября.