Ищут свидетелей гибели подводного охотника

Объявлен розыск свидетелей смертельной трагедии, которая произошла в акватории Черного моря в районе Севастополя.

Как сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, происшествие случилось 17 августа в период между 14.00 и 18.00 в районе Херсонесского маяка.

Двое мужчин 1970 и 1954 г.р. отправились на подводную охоту. Погрузившись в воду, они разошлись в разные стороны, чтобы не мешать друг другу. Однако с охоты вернулся только старший из дайверов.

Тело другого было обнаружено сотрудниками МЧС только на следующий день, в нескольких десятках метров от берега, да еще и с травмами на голове. От них, как установили эксперты, мужчина и скончался.

Травмы на теле дайвера предположительно могли быть нанесены винтом какого-то маломерного судна. Чтобы установить обстоятельства случившегося, сотрудникам транспортной полиции нужны свидетельства случайных очевидцев.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам: +7 (978) 707-74-35, +7 (999) 461-13-77.