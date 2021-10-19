Девять городских маршрутов и 50 миллионов рублей достались Севэлектротрансу

Маршруты, на которых работало автотранспортное предприятие ООО «Федчишен», теперь будет обслуживать «Севэлектротранс им.Круподерова».

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя провела конкурс по поиску подрядчика на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по городским маршрутам №5, 12, 12-А, 13-А, 30, 44, 63, 85, 120. На конкурс была подана единственная заявка от городского ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова», с которым заказчик подписал контракт.

Согласно техническому заданию, к транспортным средствам предъявили особые требования. Автобусы должны быть в эксплуатации не более семи лет, минимальное количество мест в салоне не менее 90, в том числе для сидения — 24; они должны быть оборудованы приспособлениями для посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, кнопкой связи с водителем; обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования; оснащены бортовым оборудованием и программным обеспечением автоматизированной системы оплаты проезда, интегрированным с оператором системы в Севастополе — ООО «ЕГКС»; средствами видеорегистрации; системой аудио-визуального информирования пассажиров; навигационной системой ГЛОНАСС, с целью интеграции с диспетчерской службой заказчика и многое другое.

Цена контракта 54,5 млн рублей, его действие вступает в силу со дня подписания и продлится до конца 2023 года.

Контракт с частным перевозчиком ООО «Федчишен» был расторгнут в начале лета. Это предприятие многие годы работало на автобусных маршрутах №12, 12-А, 12-К и 120, которые в связи с оптимизацией транспортной системы города передали в обслуживание ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова».