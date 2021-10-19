Число заболевших ковидом за сутки впервые превысило 300 человек

Количество выявленных за сутки заболевших новой коронавирусной инфекцией впервые с начала пандемии превысило 300 человек.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, на утро 19 октября число заболевших составило 301 человек, это очередной антирекорд, зафиксированный за время пандемии.

Устрашающей также выглядит цифра умерших за сутки от ковида — 7 человек, в возрасте от 77 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели covid-19 35107 человек, выздоровели 30485, умерли 1205.

Как сообщают в департаменте здравоохранения, на утро 19 октября первым компонентом противоковидной вакцины привились 153813 человек, вторым — 13954.