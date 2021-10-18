Второй Курчатовский турнир позволит определиться с новыми направлениями вузовской подготовки

В Крымском федеральном университете стартовал Второй Курчатовский турнир для школьников. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Согласно информации на официальном сайте вуза, на участие в турнире заявились 80 человек из восьми городов и районов Крыма.

Турнир представляет собой серию двухдневных соревнований естественнонаучной направленности для одаренных школьников 8-11-х классов Российской Федерации.

Соревнования предполагают командную работу в интенсивном формате, направленную на решение задач в нескольких направлениях: предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией, расчет теплопроводности материалов современной электроники, создание антисептических средств из природных материалов, проектирование экопромзоны с замкнутыми энергетическими и материальными потоками.

Работа ведется в группах по четыре-пять человек, объединенных темой проекта. Школьникам помогают молодые специалисты КФУ, а также эксперты института, рассказала заместитель директора департамента образовательной деятельности и молодежной политики НИЦ «Курчатовский институт» Вера Венедиктова.

— Для нас это возможность поработать с молодежью, провести профориентационные мероприятия, что особенно важно в преддверии открытия новых актуальных и востребованных направлений подготовки, связанных с компьютерной безопасностью, инфотелекоммуникационными системами, фотоникой и оптоинформатикой и другими сферами. К началу следующей приёмной кампании мы планируем провести лицензирование и начать набор на эти направления, – сообщил директор Физико-технического института КФУ Александр Нудьга.

После подведения итогов будут определены победители и призеры турнира, для которых заранее заготовлены призы, а также сертификаты на прохождение стажировки на базе НИЦ «Курчатовский институт» и партнеров центра по всей России.

Известно, что победителям будет предоставлена приоритетная, а призерам – второстепенная возможность стать участниками тематической смены в детском центре «Орлёнок» в 2022 году.