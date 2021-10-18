В Севастополе стартовал отопительный сезон

Все городские котельные готовы и подают тепло в дома. Об этом 18 октября отчитался директор городского хозяйства Евгений Горлов.

— Сегодня в городе начался отопительный сезон. Все 141 котельная, расположенные на территории города, нагреты и подают носитель в дома, — сообщил директор горхоза.

По его словам, некоторые дома уже полностью стоят под давлением, соответственно, там температурный режим улучшается с каждым часом. Более трех тысяч городских объектов запитано в центральную систему теплоснабжения, из них порядка 2600 — многоквартирные жилые дома.

Сегодня, 18 октября, все домовые комитеты совместно с управляющими компаниями должны осмотреть систему, произвести травление воздуха из батарей. Там, где в квартирах обнаружатся прорывы, следует незамедлительно обращаться в службу «1563», на «горячую линию» ГУПС «Севтеплоэнерго» по номеру: 8 (800) 777-00-19 или в чат WhatsApp по телефону: +7 (978) 570-73-85.

— Вся информация, которая поступает на «горячую линию», приходит в незамедлительное исполнение. Сразу же передается непосредственному руководителю в управляющую компанию, — заверил директор горхоза.

По его информации, в понедельник с утра на «горячую линию» поступило порядка 40 обращений граждан, больше 70% заявок были обслужены.

— Сложных порывов нет. Управляющие компании о всех проблемах знают и занимаются устранением аварий, — подчеркнул Е.Горлов.

Отопительный сезон в социальных учреждениях города начался на неделю раньше.