В Херсонесе откроют тайны денег
Государственный историко-археологический музей-заповедник проведет выставку «Время и деньги».
Выставка подготовлена Центральным банком Российской Федерации.
Устроители общают посетителям «приоткрыть некоторые тайны денег, старинных и современных, секреты их производства и способы защиты».
Посетители выставки также обещают объяснить, как перевозили деньги и сохраняли, как удавалось их пересчитывать тогда и насколько проще это стало делать, используя современные технологии.
Таким образом, экспозиция разделена на три тематических блока: «Как сохраняли деньги», «Как перевозили деньги», «Как считали деньги». Каждая из тем раскрывается в фотографиях и инфографике.
Остается сообщить, что выставка откроется на внешней площадке Монетного двора музея-заповедника, открытие намечено на 19 октября в 12.00.