В Херсонесе откроют тайны денег

Выставка подготовлена Центральным банком Российской Федерации.

Устроители общают посетителям «приоткрыть некоторые тайны денег, старинных и современных, секреты их производства и способы защиты».

Посетители выставки также обещают объяснить, как перевозили деньги и сохраняли, как удавалось их пересчитывать тогда и насколько проще это стало делать, используя современные технологии.

Таким образом, экспозиция разделена на три тематических блока: «Как сохраняли деньги», «Как перевозили деньги», «Как считали деньги». Каждая из тем раскрывается в фотографиях и инфографике.

Остается сообщить, что выставка откроется на внешней площадке Монетного двора музея-заповедника, открытие намечено на 19 октября в 12.00.