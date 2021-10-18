Суд оставил в СИЗО судмедэксперта за подлог в деле о гибели замглавы депкультуры Москвы

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 21 декабря судмедэксперту из Севастополя Александру Пенцакову, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Специалист обвиняется в служебном подлоге и халатности.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы А.Пенцакову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 декабря. Апелляционная инстанция оставила постановление без изменения», — сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), уточнили в суде.

Л.Ошарин был найден мертвым в Ялте в 2020 году, официальной причиной его смерти считается самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны. Экспертизу проводил криминалист из Севастополя.