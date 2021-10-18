Самозанятые могут платить пенсионные взносы добровольно

Самозанятые граждане при использовании специального налогового режима не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, поскольку не являются застрахованными лицами. Однако они могут уплачивать за себя взносы по собственной инициативе.

Самозанятые могут формировать свои пенсионные права, поскольку имеют право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному обеспечению (ОПС).

Для лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также физическим лицам из числа адвокатов, являющихся получателями пенсий за выслугу лет или пенсии по инвалидности, чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование. За 2021 год этот размер составляет 32448 рублей. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

В то же время максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР. В 2021 году данная сумма составляет 270167,04 рубля.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения (о прекращении правоотношений) по ОПС подано в ПФР в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.

За неполный месяц размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца (но не более 8МРОТ х 22% х 12 либо на пропорциональное количество месяцев и дней). 1 МРОТ на 01.01.2021 — 12792,00 рубля.

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС, производится с применением кодов бюджетной классификации, предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в добровольном порядке.

Более подробную информацию, в том числе коды бюджетной классификации, бланки заявлений о добровольном вступлении или о прекращении правоотношений по ОПС, можно найти на сайте ПФР в разделе «Электронные сервисы и информация» – «Самозанятым» – «Общая информация» — pfr.gov.ru/selfemployed/brief.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по ОПС подается в клиентские службы Пенсионного фонда или в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале госуслуг gos­uslugi.ru.

Консультации по данным вопросам можно получить по телефонам:

— Клиентская служба №1, ул.Урицкого, 2, тел. +7 (8692) 53-96-47.

— Клиентская служба №2, ул.Пожарова, 5, тел. +7 (8692) 55-39-33.

— Клиентская служба №3, ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35, тел. +7 (8692) 55-32-24.

— Клиентская служба №4, ул.Н.Музыки, 60-А, тел. +7 (8692) 22-13-57.