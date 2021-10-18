По заболевшим ковидом — очередной антирекорд

На утро 18 октября в Севастополе covid-19 заболели 294 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно официальной информации, 100 человек выписаны после выздоровления, умерли шестеро в возрасте от 69 лет до 81 года.

Всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 34 806 человек, выздоровели 30 252 человека, умерли 1 198.

Департамент здравоохранения также сообщает, что первый компонент прививки от ковида сделали 151 938 человек, второй — 138 829. По состоянию на 18 октября в Севастополь поступило более 199 тысяч доз вакцины.

В Республике Крым за прошедшие сутки также выявлено рекордное количество заболевших — 597 случаев, 11 человек умерли.