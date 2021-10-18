Назначен подрядчик на капремонт улицы Горпищенко

Согласно техзаданию и на основании проекта, выполненного ООО Проектно-исследовательским институтом «Кировмостдорпроект», строители в течение года должны капитально отремонтировать двухполосную дорогу, протяженностью более четырех километров. Ширина проезжей части — 7-8 м, тротуаров — 1,5-3 м, велодорожки 0,9 м. Контрактом предполагается организация 8 (15) автобусных остановок, 13 парковочных площадок, обустройство зеленой зоны.

Завершить строительство обещают до 1 октября 2022 года.

Заказчик работ — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Цена контракта 711 миллионов рублей.