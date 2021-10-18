На Рождество покажут настоящий вертеп

К созданию нового спектакля с названием «Вертеп» режиссер Севастопольского театра юного зрителя Ольга Ясинская подходит со свойственной ей вдумчивостью, глубиной мысли и философски.

Хотя до Нового года и Рождества — еще два с половиной месяца, в СевТЮЗе зрителя уже вовсю готовят спектакль к Новому году.

На этот раз совсем неожиданный и необычный не только для детей, но и для взрослых.

— Это будет настоящая драма, с настоящим вертепом, — анонсирует будущую постановку О.Ясинская, и искренне удивляется вопросу об актуальности выбора постановочного материала.

— Вертеп — это ведь и есть то, из чего рождался театр. Долгое время это было частью жизни многих поколений людей. Как античная драма рождалась из ритуальных действий — египетских, а потом греческих— , так мистериальная драма про мироустройство — родом из вертепного театра, — поясняет режисеер.

Задуманное ею уже теперь интригует. Например, то, что спектакль будет кукольным, которых будут водить артисты.

— Мы делаем кукол, мы освоим кукол! — уверена О.Ясинская. Как уверена в том, что все, что все происходящее на сцене будет понятно детям, а взрослые смогут ощутить себя детьми.

По ее словам, это будет семейная сказка, потому что Рождество — это семейный праздник, он про то, что свет обязательно победит тьму.

По словам режиссера, работа над спектаклем — в полном разгаре, а художник Татьяна Карасева уже подготовила макет вертепа, детально изучив его устройство.

На вопрос о музыкальности постановки, О.Ясинская объяснила, что это не вокальный спектакль, его не споют, а сыграют. Но традиционные для Рождества песни тоже будут.