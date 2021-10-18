Миллионы рублей на бесплатную юридическую помощь оказались невостребованными

За три года бесплатной юридической помощью от государства воспользовались только 39 жителей Севастополя.

Севастополь 15 октября посетил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Вместе с губернатором он осмотрел ключевые объекты системы Минюста в городе и провел совещание с руководителями профильных организаций.

Позже в правительстве города прошло совещание, в котором, помимо главы региона и руководства Минюста, приняли участие начальник Управления Министерства юстиции РФ по Севастополю Наталья Черненкова, начальник Управления ЗАГС Ирина Жарикова, президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович и президент Адвокатской палаты Севастополя Юлия Марчук. Обсуждались проблемы, связанные с переходом к российскому законодательству, перевод ведомственных систем на электронный документооборот, показатели эффективности работы структур Минюста.

Отдельным вопросом обсуждалась организация бесплатной юридической помощи.

«Мы планируем создать Государственные юридические бюро по всей стране. Они уже созданы в 30 регионах. Одно из самых продвинутых и эффективных – в Ульяновске. Механизм прост: делаем реестр тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, уведомляем их о такой возможности и даем координаты, где ее можно получить», — рассказал на совещании К.Чуйченко.

В Севастополе бесплатная юридическая помощь оказывается нуждающимся через Адвокатскую палату города с 2019 года. Но к эффективности этой работы есть вопросы. За прошедшие три года бесплатной юридической помощью воспользовались всего 39 человек при том, что имеют право на эту меру поддержки около 35 тысяч севастопольцев.

«Внимательно разберусь с вопросом, чтобы понять, где сбой — в недостатке информации о такой возможности или в бюрократических сложностях самого механизма оформления услуги», — пообещал по итогам совещания губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе для оказания бесплатной юридической помощи выделяется порядка миллиона рублей в год государственного финансирования, уточнили в пресс-службе городского правительства.