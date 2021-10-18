Начата проверка по факту смерти мужчины из-за долгого ожидания «скорой»

Как сообщалось в соцсетях, с момента вызова скорой помощи до ее прибытия к пациенту в селе Орлиное прошло шесть часов. К моменту, когда медики доехали до больного, им осталось лишь констатировать его смерть.

Информация о начале проверки размещена на официальном сайте прокуратуры Севастополя. Она организована после публикаций в соцсетях информации, свидетельствующей о нарушении прав гражданина, проживавшего в селе Орлиное, на охрану здоровья, неоказании ему своевременной медицинской помощи и в результате наступлении смерти человека.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности работников учреждений здравоохранения города Севастополя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается на сайте прокуратуры.

Некому выезжать

В пресс-службе департамента здравоохранения рассказали свою версию с шестичасовым ожиданием «скорой».

«Вызов поступил оперативному дежурному около 16 часов. В телефонном разговоре с дежурным звонившая перечислила симптомы и уточнила, что мужчина не может встать пятый день. Четыре дня, предшествовавшие звонку в скорую помощь, за медицинской помощью для данного пациента не обращались. Бригада скорой помощи прибыла по адресу в 21 час и констатировала смерть пациента. Департамент здравоохранения инициировал служебную проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

В настоящее время севастопольская скорая помощь обслуживает до 400 вызовов в сутки (ранее — в среднем 250 вызовов). Нагрузка на бригады существенно увеличилась в связи с напряжённой эпид­обстановкой по COVID-19 и ОРВИ. На линию выходят от 25 до 28 бригад, а при повышенной нагрузке выводятся дополнительно еще от 5 до 7 бригад.

И следком ведет проверку

Тем временем информацию о неспешной «скорой» в соцсетях отследили и в Следственном комитете.

«17 октября следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей о смерти жителя Байдарской долины в результате несвоевременного прибытия бригады скорой помощи. В ходе проверки тщательным образом будут изучены все обстоятельства трагедии», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.