Что делать, если не пришло налоговое уведомление

До 1 декабря 2021 года севастопольцы должны уплатить земельный и транспортный налоги. Сумму для оплаты можно узнать из уведомлений, которые налоговая служба направила гражданам в «Личные кабинеты физических лиц» или заказным письмом по почтовому адресу регистрации. Но что делать, если налогоплательщик уведомление не получил?

Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика, дополнительно можно получить в любом подразделении УФНС России по Севастополю (ул.Героев Севастополя, 74; ул.Пролетарская, 24; ул.Кулакова, 37), а также в МФЦ.

Следует отметить, что налоговые уведомления по почте не направляются, если:

1. У налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством основания (например, переплата по налогам), полностью освобождающие его от уплаты налога за отчетный период.

2. Если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение — направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности.

3. Если гражданин является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Отметим, что пользователям Единого портала государственных услуг доступна информация лишь о наличии задолженности по имущественным налогам за прошлые года, а для просмотра начислений именно за 2020 год и налоговых уведомлений за этот период следует перейти в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Подробности о содержании налоговых уведомлений можно узнать на промостранице сайта ФНС России «Налоговые уведомления-2021».

Для выяснения вопросов также можно воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России».