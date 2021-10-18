Более 40 кораблей Черноморского флота задействованы в масштабных учениях в Крыму

Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабных двусторонних учениях с силами Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В рамках учений береговые войска ЧФ отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта. По легенде учений для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера „Москва“, фрегата „Адмирал Григорович“, малого ракетного корабля „Ингушетия“, ракетных кораблей „Набережные Челны“ и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременно на подходе к району высадки экипажи самолетов оперативно-тактической и морской авиации флота отработали действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением авиационных ударов по позициям «противника».

«Затем большие десантные корабли (БДК) ЧФ «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» осуществили высадку десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья. Контроль поражения целей и корректировка огня артиллерии осуществлялась беспилотными летательными аппаратами «Форпост» и «Орлан-10», — сообщается в пресс-релизе.

Командно-штабные учения начались 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения проходят по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.