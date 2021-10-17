За семь лет в Крыму стало в пять раз больше автомобилей

Число автомобилей в Крыму за семь лет после воссоединения полуострова с Россией увеличилось в пять раз — до 400 тысяч.

Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

«Еще семь лет назад у нас было порядка 70-80 тысяч автомобилей в пользовании. Сегодня порядка 400 тысяч автомобилей на дорогах Крыма. Это только жители Крыма, которые приобретают автомобили для пользования», — сказал собеседник агентства.

Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что рост числа автомобилей, которые приобретают жители полуострова, демонстрирует рост благосостояния жителей региона. Этому способствуют реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменения на селе и в крымских городах, добавил Е.Фикс.