Всю неделю вас будут обучать киберграмотности

Севастополь присоединился к регионам Южного округа, где с 18 по 28 октября Центральный банк России проводит «Неделю киберграмотности». Жителям города будут доступны полезные и интересные обучающие вебинары, консультации специалистов по банковской безопасности и онлайн-проверки собственных знаний.

Интерактивы пройдут для севастопольцев всех возрастов, для педагогов и волонтеров финансового просвещения. Присоединиться к мероприятиям могут все, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников.

18 октября по ссылке можно пройти квиз (викторину), задания которого помогут понять, насколько быстро вы можете распознавать мошенников, грамотно действовать в случае подозрительных звонков, и сможете ли отличить финансовые пирамиды от тех, кто работает на финрынке законно. После квиза каждый участник увидит свою оценку и получит полезные ссылки по теме.

С 21 октября стартуют прямые эфиры на youtube-канале.

В 19.00 начнется родительское собрание на тему «Что должен знать ребенок о безопасных покупках в интернете». 22 октября в 15.00 студенты и взрослые могут подключиться к трансляции обсуждения темы социальной инженерии, где у них есть шанс понять, почему люди сами отдают деньги мошенникам. А 25 октября в 15.00 пенсионерам будет полезно послушать, как быстро распознать мошенника и защитить свои сбережения. Эксперт по киберграмотности интерактивно пообщается с севастопольскими педагогами, вожатыми и методистами на своем мастер-классе 27 октября в 15.00.

В помощь всем, кого заинтересовал проект, включен чат-бот в телеграме: он поможет сориентироваться в программе и даст консультацию. Подключиться к онлайн-помощнику можно по ссылке.