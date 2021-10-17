Космическая киноэкспедиция успешно завершена

Спускаемый аппарат с актрисой Юлией Пересильд, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в 7.35 мск воскресенья, 17 октября.

К. Шипенко и Ю. Пересильд снимали в космосе художественный фильм — драму под рабочим названием «Вызов». В съемках приняли участие и космонавты — О.Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

«Друзья, я рад снова приветствовать всех с борта Международной космической станции! И сразу поздравляю Олега, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней. На борту Международной космической станции начинает работу 66-я длительная экспедиция. Будем на связи!» — написал в Фейсбуке командир 66-й экспедиции А.Шкаплеров.