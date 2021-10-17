Госавтоинспекция Севастополя проанализировала дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов за девять месяцев 2021 года.

За этот период на дорогах города зарегистрировано 150 ДТП с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли и 148 получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших пешеходов снизилось на 33%.

Из гибддешной аналитики следует, что половина всех наездов на пешеходов совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. Очевидно, что вторая половина — на регулируемых? По вине водителей погибли двое человек, такое же количество погибших пешеходов из-за собственной неосторожности.

Анализ возрастных групп пострадавших показывает, что наиболее часто в ДТП участвовали дети в возрасте до 16 лет и пожилые люди старше 60 лет. Первые, вероятно, часто выбегают на дорогу, а вторые — наоборот — убежать от автомобиля не успевают.

В момент ДТП, связанных с наездами на пешеходов, водители чаще всего нарушали правила проезда пешеходного перехода — зарегистрировано 70 таких фактов, несоблюдение условий при движении задним ходом — 15 случаев. В восьми происшествиях водители не имели права управления, в двух — были лишены данного права, в четырех — находились в состоянии опьянения.

В светлое время суток травмировано 119 пешеходов, двое погибли, в темное — ранено 29 человек, двое погибли.

Самые аварийные дни недели — среда и четверг, время суток — с 12 до 18 часов, наибольшее количество наездов на пешеходов зарегистрировано в Гагаринском и Ленинском районах города — 67 и 48 соответственно, что совсем не удивительно, так как это самые густонаселенные районы города.

А вот над этой информацией стоит хорошо задуматься департаменту транспорта. Почти в 37% от всех ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сопутствующими факторами были недостатки эксплуатационного содержания в обустройстве улично-дорожной сети, а именно: отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части — 29 фактов, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах — 12, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков — 11, отсутствие (недостаточное) освещения, неисправное освещение — 7 и другие.

Во время рейдов «Пешеходный переход» оштрафовано 1877 водителей, нарушающих правила проезда. Также за 9 месяцев текущего года выявлено 559 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части дороги. В отличие от водителей, чьи штрафы укладываются в вилку 1,5-2,5 тысячи рублей, пешеходов либо предупреждают, либо штрафуют на 500 рублей.