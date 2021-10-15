В Севастополе стали чаще выявлять рак молочной железы на начальной стадии

В 2020 году впервые были выявлены порядка 300 случаев рака молочной железы, из них первая и вторая стадии занимают большую часть. Такую статистику привела врач-онколог хирургического отделения севастопольского онкодиспансера Марьяна Брунштейн 15 октября во Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

При этом цифры по заболеваемости, а также сравнительные статистические данные относительно прошлых лет врач-онколог назвать затруднилась.

— На сегодняшний день одним из основных обследований молочной железы являются УЗИ и маммография. В этом году к нам поступил достаточно хороший маммографический аппарат, который заявлен уровнем МРТ и обладающий функцией томосинтеза. Поэтому на данный момент мы можем выявлять опухоли на самой раней стадии, начиная от 3 мм, - сообщила М.Брунштейн.

По ее словам, чтобы обратиться в онкодиспансер необходимо направление врача. Самостоятельно также можно обратиться в диспансер, но при условии, если есть показания.

При этом доброкачественные изменения причиной для дообследования в онкодиспансере не являются.

— На этот случай в медучреждениии оказываются платные услуги, - сказала М.Брунштейн.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается 15 октября ежегодно с 1993 года. Он призван обратить внимание общественности на проблему стремительного омоложения рака молочной железы, повысить информированность женщин о важности ранней диагностики заболевания.