Севастопольские архитекторы придумали проект благоустройства набережной в Учкуевке

Союз архитекторов Севастополя совместно с ООО «Новый город» и ООО «Севастопольархпроект» (при Союзе архитекторов) разработали архитектурный проект благоустройства набережной пляжа «Учкуевка».

За создание концепции благоустройства набережной принимались не раз. Так, в июне 2019 года был даже проведен конкурс и определены победители, среди которых была и архитектор Елена Белоус, на тот момент уже известная севастопольцам победами в конкурсе концепций застройки парка на мысе Хрустальный, а также набережной парка Победы.

Ее архитектурный проект благоустройства набережной пляжа «Учкуевка» тогда занял второе место, но, как и все остальные, не был реализован.

Теперь к теме вернулись вновь, о чем «Севастопольской газете» рассказали в Союзе архитекторов Севастополя председатель Союза Сергей Комаров и Е.Белоус. Речь идет о благоустройстве набережной протяженностью около километра и пешеходной зоны шириной в девять метров.

— Мы ставили своей задачей максимально расчистить пространство и создать комфортную среду для отдыха жителей города и гостей в любое время года, с максимальным обзором моря, которое откроется после того, как снесут те многочисленные незаконные капитальные строения, которые сейчас этот обзор закрывают, — рассказала Е.Белоус.

Вместо непрезентабельного самостроя частью благоустройства планируется сделать зеленые островки с цветочными и кустарниковыми композициями, а также оборудовать места отдыха с обзорными скамейками.

— Пляжная территория сужена не будет, изменения коснутся только теневых навесов, туалетов, раздевалок и душевых, — они будут новыми и выполнены в одном стиле, — продолжила Е.Белоус.

Архитекторы считают важным благоустроить зону отдыха для всех категорий граждан, а также создать так называемые места притяжения для проведения каких-то небольших сезонных мероприятий. Одну из таких площадок планируется организовать в месте, где сейчас находится скульптурная композиция «Дельфин».

Важно, что при создании зон озеленения предполагается использовать метод террасирования.

Изюминкой предлагаемого архитектурного проекта авторы считают артобъекты, вокруг которых планируют сформировать фотозоны. Одним из таких объектов станет небольшая арка.

— Набережная обращена на западную сторону, и мы планируем, что люди будут приходить и отсюда наблюдать закат, — прокомментировала Е.Белоус.

Еще одна любопытная идея — пылевые фонтанчики, которые будут освежать в летнюю жару.

— В настоящее время концепция благоустройства парка «Учкуевка» находится на этапе эскизного проектирования. Мы прошли этап общественного обсуждения, в ходе которого был высказан ряд замечаний. Далее будет готовиться материал для представления на архитектурно-художественном совете. Затем подадим на экспертизу, и после — в работу! — подытожил рассказ С.Комаров.

Предлагаемый архитектурный проект — лишь часть концепции единой трехкилометровой набережной, которая продлится до самой Любимовки.