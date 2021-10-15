Оштрафовали за посредничество во взяточничестве

Гагаринский районый суд Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении посредника во взяточничестве в особо крупном размере.

Судом установлено, что местный житель 1980 года рождения, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с августа 2020 года по январь 2021-го осуществлял посредничество по передаче взятки в размере 1,2 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось должностному лицу госпредприятия за помощь гражданам в присоединении к электрическим сетям этого предприятия.

Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю, преступные действия посредника были пресечены.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом по Гагаринскому району Следственного комитета.

Гагаринский районный суд, с учетом личности виновного, который активно способствовал расследованию преступления и чистосердечно раскаялся, назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.