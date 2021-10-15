На юбилейной выставке Художки показали работы за пять лет

В день открытия, 15 октября, в фойе СЦКиИ дружно, гурьбой, с преподавателями пришли воспитанники школы — те, кто учится сейчас, и те, кто уже сами стали профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами.

Нынешняя выставка — одна из пяти, организованных к 60-летнему юбилею школы.

По словам директора Александра Бурцева, из-за отсутствия сейчас выставочной площадки в Художественном музее им.Крошицкого руководством школы принято решение разбить выставочную подготовку к юбилею на несколько этапов. В сентябре организовали экспозицию «подготовишек» в арт-отеле «Украина», затем работы ребят показывали в стенах самой школы. Нынешняя выставка — третья по счету, ее продолжит другая, в верхнем фойе театра им.Луначарского. А финальный этап пройдет в музее Московского института печати, с которым Севастопольская художественная школа давно дружит и активно сотрудничает.

— Все пять выставок представляют лицо школы. Те 50 работ, что мы показываем сегодня, тщательно отбирались из множества. Постарались выбрать самое интересное, творческое и выразительное за пять лет, — рассказал А.Бурцев.

Он обводит взглядом рядами развешенные по стенам работы и с сожалением констатирует, что многое из того, что хотелось бы, не представлено вовсе: нет практического рисунка, отсутствуют зарисовки и наброски, эскизы композиций.

Зато все это есть в юбилейном альбоме, который вместил целую палитру того, что преподают в школе, включая гравюры и образцы монументального искусства для оформления маскарадов.

Альбом издан совсем небольшим тиражом в 500 экземпляров и продаваться не будет.

— Само издание готовилось давно и стало сборником всех наших техник и жанров: декоративного, прикладного, графики, скульптуры, композиции. Альбом получился очень содержательным и очень объемным — 344 страницы! Все авторы, чьи работы включены, получат по экземпляру в подарок за их успехи, а это примерно 300 человек, — поделился А.Бурцев, добавив, что остальные экземпляры передадут в детские библиотеки и подарят гостям.

Одна из самых ярких работ нынешней выставки — панно размером 2x3 метра. Как пояснил А.Бурцев, это изображение школьного пленэра. Авторы панно — сестры Полина и Варвара Большаковы.